Celstraf geëist voor bedreigen Rutte en andere politici

Dronken militair slaat over de kop en wordt thuis bloedend gearres­teerd

16:00 De Koninklijke Marechaussee onderzoekt een ongeval in Waalre van gisteren, waarbij een 23-jarige militair uit Valkenswaard onder invloed een ongeval heeft veroorzaakt. De man is er daarna ook nog eens vandoor gegaan. Hij is inmiddels aangehouden.