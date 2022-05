Celstraffen tot 9 jaar voor bouw martelcomplex van de onderwereld

De rechtbank heeft de groep mannen die verantwoordelijk was voor de bouw van een martelcomplex in het Brabantse Wouwse Plantage woensdag veroordeeld tot straffen tot 9 jaar cel.

De beelden van het martelcomplex van de onderwereld dat in juni 2020 werd aangetroffen door de politie in het Brabantse Wouwse Plantage gingen de hele wereld over. Het complex bestond uit zeven zeecontainers die stonden opgesteld in een grote loods. Zes bleken te zijn ingericht als cellen – met handboeien waarmee iemand in kruispositie boven een chemisch toilet kon staan. Een zevende container was ingericht als ‘behandelkamer’ met een tandartsstoel waarop een slachtoffer kon worden vastgebonden.

De politie stelde vast dat alle ruimtes nagenoeg geluiddicht waren. Wie in een cel zo hard mogelijk schreeuwde, was buiten amper te horen. Ook werden scalpels en kniptangen en een vingerklem aangetroffen.

Het complex kwam in beeld nadat opsporingsinstanties er in geslaagd waren om EncroChat te kraken, een telecomdienst die duizenden criminelen gebruikten om versleutelde berichten aan elkaar te versturen.

Geschil om circa 100 miljoen euro

Uit een deel van die berichten kwam een hoogoplopend conflict in de Nederlandse onderwereld naar boven. Sleutelspelers in dat conflict waren, volgens het Openbaar Ministerie, cocaïne-smokkelaar Roger ‘Piet Costa’ P. en Robin van O. enerzijds en de groep rondom Ali D. aan de andere kant. Het geschil zou draaien om circa 100 miljoen euro dat Ali D. van Roger P. zou hebben gestolen.

Ali D. zou door de groep rond Roger P. en Robin van O. door een eigen ‘arrestatieteam’ in de containers moeten worden opgesloten. Een ander doelwit was onder meer drugshandelaar Ahmet G., op wie in 2019 al een moordaanslag was gepleegd in Amstelveen.

In het vonnis oordeelde de rechtbank dat de groep zich had beziggehouden met het plan om mensen te ontvoeren, te martelen en mogelijk te vermoorden. “Deze groep verdachten was van plan om op nietsontziende wijze het recht in eigen hand te nemen. Het gebrek aan respect voor de lichamelijke integriteit van anderen is schokkend,” aldus de rechter.

Veroordeeld tot 15 jaar

Hoofdverdachte Roger ‘Piet Costa’ werd veroordeeld tot 33 maanden. Dit omdat hij eerder dit jaar veroordeeld is tot 15 jaar voor zijn rol in een omvangrijke drugszaak. Omdat er overlap is tussen die zaak en de zaak van de martelcontainers kon hij in totaal tot maximaal zeventien jaar en negen maanden krijgen. Met dit vonnis is dat strafmaximum bereikt.

Medeverdachte Robin van O. is terminaal ziek. Daarom is de behandeling van zijn zaak uitgesteld. Het is de vraag of dat ooit nog zal gebeuren.

Hassan M. die door het Openbaar Ministerie wordt beschouwd als rechterhand van Roger P. werd vrijgesproken voor de martelcontainers maar veroordeeld tot 8 jaar vanwege lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook hij is al veroordeeld in de eerder genoemde cocaïnezaak. Zijn totale straf komt daarmee uit op 16 jaar.

Overige leden van de groep werden veroordeeld tot straffen tot 9 jaar cel.