Celstraffen voor aanbieden van tienduizenden kruidenpotjes met glassplinters

Met video ‘U bent hier niet bij het Kruidvat’: met dit computer­spel oefent de spoedzorg

Moet er een ambulance heen of is een geruststelling voldoende, of iets daar tussenin? Met behulp van een heuse computergame van het Radboudumc kan medisch personeel in de spoedzorg vanaf vandaag oefenen met patiënten die de spoedpost bellen.