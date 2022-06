Centric-directeur bevestigt vertrek topmensen: ‘Het kan kennelijk nog erger’

'Klop­jacht' van incassobu­reau drijft fraudeur Peter (53) tot wanhoop: ‘Het interes­seert ze niet’

Een acceptgiro op de deurmat met de eis om binnen een maand ruim 5 ton te betalen. Of ambtenaren die vragen stellen over je vakantiefoto’s op Facebook. Het CJIB jaagt volgens diverse advocaten op ongeoorloofde wijze op veroordeelden. ,,Het creëren van een uitzichtloze situatie is onderdeel van de strategie.’’

