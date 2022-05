Cevat werd 25 keer beschoten toen hij z'n hond uitliet: hij overleed ter plekke

Grote inhaalslag voor de horeca, maar prijs biertje blijft stijgen

De horeca herstelt zich in razend tempo van de afgelopen twee coronajaren. ING spreekt zelfs van ‘op volle kracht vooruit’ in een nieuw rapport. De sector is komend jaar alweer terug op pre-coronaniveau, is de verwachting. Ondertussen stijgt de prijs van een biertje door.

8:14