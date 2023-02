Chadia is psychiatrisch patiënt en zwaargewond, maar wordt wel vervolgd voor haar tijd bij IS

Chadia B. (34) uit Amsterdam ‘heeft een IQ van tussen de 50 en 70'. Ze is een psychiatrisch patiënt met een verleden van psychoses. Ze heeft granaatscherven in haar zij. En ze heeft een geamputeerde voet. Die werd er provisorisch afgehaald toen ze gewond raakte bij een luchtaanval op een auto in Syrië.

Er zijn duizenden dieptrieste verhalen op te tekenen over de burgeroorlog in Syrië. Het verhaal van Chadia is alles inéén: dader én slachtoffer. Dader omdat ze zich, tot tweemaal toe, aansloot bij een van de meest bloeddorstige terreurgroepen ter wereld. En slachtoffer: van zichzelf, van falende instanties, van IS en van oorlogsgeweld.

Chadia is een van de twaalf vrouwen die in november door Nederland terug werden gehaald vanuit een detentiekamp in Syrië. Woensdagochtend begon haar rechtszaak met een pro-formazitting in de rechtbank in Rotterdam. Chadia was daar niet bij, ze bleef in haar cel op de terrorisme-afdeling van de gevangenis in Zwolle.

Je kunt twee verhalen maken over de Amsterdamse. Een verhaal over een vrouw die al vroeg met politie en jeugdzorg in aanraking kwam, die radicaliseert en in 2013 én in 2014 naar Syrië reisde en daar trouwde met een Tunesische IS-strijder. Ze bleef ook tot het einde bij IS, tot aan de allerlaatste slag met de geallieerde troepen bij Baghouz.

Excuses Amsterdam

Maar er is ook dat andere verhaal. Van de psychiatrisch patiënt die, zoals dergelijke patiënten vaker doen, niet haar medicijnen slikt en dan bang wordt, haar heil zoekt in het geloof, naar Syrië reist en snel weer terugkomt. Haar familie pakt haar paspoort af, maar de gemeente Amsterdam (die jaren later excuses zal aanbieden) geeft haar echter een ID-kaart, waardoor Chadia weer naar Syrië kan reizen.

Het verhaal van de vrouw die in Syrië al snel wordt verstoten door haar man, een Tunesische IS-strijder, die niet kan omgaan met haar problemen. Chadia belandt in een vrouwenhuis en vraagt of ze het kalifaat mag verlaten. IS weigert en Chadia zal tot het einde moeten blijven. Als ze daarna in 2019 in een detentiekamp in Noord-Syrië belandt, ligt ze jarenlang op een matras, met haar geamputeerde voet in een verband. Buitenlandse vrouwen gooien stenen naar haar, ze zien 'de zuster als behekst’ door haar psychische wanen.

Quote Hoi mama, kun je me komen halen? Chadia B. in een briefje aan haar moeder

Ze schrijft een briefje aan haar moeder: ‘Hoi mama. Hoe gaat het? Ik ben nu in vluchtelingenkamp. Ik ben beetje gewond geraakt door een knal van airstrike aan me voet (..) Kan je komen?’, staat erop. Het wordt door een andere Nederlandse IS-vrouw aan haar moeder geappt.

Het laat ook zien hoe ver Chadia van de werkelijkheid verwijderd is. ,,Ze heeft een laag IQ, veel gaat boven haar pet, gesprekken met haar zijn moeilijk", zegt haar advocaat Inge Saey. Die weet ook dat de Amsterdamse nog steeds angstig is en door haar geamputeerde voet amper rechtop kan staan. ,,Ze gaat op handen en voeten door haar cel. Want een rolstoel past daar niet in. Een prothese voor haar voet kan nu niet, vanwege de manier van amputeren.” Gaan zitten doet iedere keer pijn vanwege granaatscherven die nog in haar lichaam zitten.

Geen gierende banden

Daarom wil Saey dat Chadia voorlopig vrijkomt, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van haar zaak, zodat ze in de tussentijd beter geholpen kan worden dan in de gevangenis. Het OM wil dat niet. Justitie vindt de zorg in de gevangenis afdoende en maakt zich zorgen over de kans op recidive. ,,Chadia zal echt niet met gierende banden weer naar Syrië rijden, maar bij recidive in terrorismezaken gaat het om meer dan dat", aldus de officier van justitie. Maar ook het OM ziet dat dit een ingewikkelde zaak is. ,,We betwisten niet dat ze problemen heeft. En dat haar realiteitsbesef ook niet altijd top is, dat blijkt wel uit haar verhoren.”

Ondanks dat vervolgt Justitie de Amsterdamse voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie: IS. Een misdrijf waarvoor de afgelopen jaren zo'n tien vrouwen al veroordeeld zijn, de hoogste straf was 4,5 jaar cel.

De rechtbank wees het verzoek van Chadia en haar advocaat af. De Amsterdamse blijft voorlopig vastzitten, zeker tot de volgende zitting over drie maanden.

Dinsdag kwamen al zes andere Nederlandse IS-vrouwen voor de rechter. Zij worden onder meer beschuldigd van slavernij en plundering. Het OM meldde toen ook nieuw bewijs te hebben gevonden op een ‘gegevensdrager van IS'.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: