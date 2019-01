Chauffeur (56) die geel hesje doodreed bij grens komt uit regio Tilburg en wordt mogelijk vanavond nog opgepakt

De vrachtwagen die betrokken was bij de dodelijke aanrijding is ook gevonden bij Tilburg, zo bevestigt de Belgische jusititie.

De chauffeur is volgens het Belgische parket een 56-jarige Nederlander die opzettelijk is doorgereden na het zien van de demonstranten op de snelweg. De Belgische justitie spreekt daarom niet van een ongeval, maar verdenkt de vrachtwagenchauffeur van ‘het opzettelijk slagen en verwondingen met de dood tot gevolg'. ,,Al mag hij daar straks zijn eigen lezing tegenover zetten‘’, zegt Catherine Collignon van het parket van Luik.

50-jarig slachtoffer

Aan de hand van het kenteken is de vrachtwagen vrijdagavond laat of vrijdagnacht opgespoord in de buurt van Tilburg. Een specifiekere locatie kan het Belgische parket zaterdagavond niet geven. Mogelijk gaat het om een parkeerplaats in de gemeente Gilze en Rijen. De politie wil nog niets zeggen over de woonplaats van de verdachte.