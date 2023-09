‘Chemours wilde schadeclaim gemeenten afkopen voor enkele miljoenen euro’s’

onderzoek Dit is waarom bijna alle rokers hun peuk op de grond gooien (en dat is een enorm probleem)

Iedere roker zal het vast eens gedaan hebben: een sigaret doven tegen een verkeerspaal, of uitdrukken in het zand omdat je vrienden ineens een duik in de zee willen nemen. Het is puur menselijk gedrag, en in Nederland ook breed sociaal geaccepteerd, stellen onderzoekers van CE Delft in een studie over het weggooien van sigaretten. Toch is het fenomeen een groot probleem in Nederland, waarschuwen milieuorganisaties.