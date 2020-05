Chirurgen en BN'ers roepen iedereen op geld te storten voor familie overleden zorgverleners

Leidse farmaceut maakt miljoenen coronavac­cins: 'Als het werkt, willen we het gelijk kunnen uitdelen’

12:40 Er is maar één Nederlandse vaccinmaker die in het WHO-lijstje van kanshebbers opduikt: Janssen in Leiden. De farmaceut laat een miljoenenvoorraad maken, nog voor het zeker is of zijn coronavaccin überhaupt werkt. ,,Als we falen, zullen we alles moeten vernietigen.”