Christina (16) uit Rijssen is terecht: ‘Ze is gevonden en veilig’

Donderdagmiddag werd de familie gebeld door de politie, die vertelde dat Christina terecht is. Ze bevindt zich op het bureau in Arnhem, de familie is op weg om haar te ontmoeten. „Mijn ouders hebben haar ook al even gehoord. Een pak van mijn hart, echt. Ik kan niet wachten om haar te zien”, zegt haar zus Talitha, die zelf ook nog niet veel weet over de omstandigheden waarin haar zus verkeert. De boodschap was wel dat ze gezond en veilig is. Of Christina zelf naar de politie is gegaan of dat ze door de politie opgespoord is, is haar niet bekend.