Christina (16) uit Rijssen vermist ‘nadat ze werd achtervolgd’, familie deelt foto's op social media

Vanavond en morgenoch­tend hevig weer op komst, Rijkswater­staat adviseert thuis te werken

Vanaf vanavond wordt onstuimig weer verwacht, waarvoor het KNMI code geel heeft afgekondigd. Allereerst komt vanuit het westen een stevige onweersbui over, met daarin hagel en flinke windstoten. Daarna wordt het ‘s nachts even rustig, maar in de ochtend krijgen we opnieuw zware windstoten. Rijkswaterstaat verwacht daardoor een drukke ochtendspits en adviseert donderdag thuis te werken.

11 januari