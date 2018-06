'Chroom-6 gebruikt op snelle rubberboten Koninklijke Marine'

De ontdekking werd gedaan door onderhoudsmedewerkers van de Marine. De roestwerende grondverf wijkt qua kleur iets af en testen wijzen uit dat het daadwerkelijk om chroom-6 gaat. ,, We hebben deze Friscs sinds 2011’’, zegt zegt woordvoerder Bernd Roeling tegen het Noordhollands Dagblad ,,Het zit niet overal en ook niet op elke boot evenveel.’’



De stof kan vrijkomen wanneer delen van de boten worden bewerkt, waardoor niet uit te sluiten valt dat defensiepersoneel aan de gifverf is blootgesteld. Roeling: ,,Het is moeilijk te zeggen of er hiervoor niet iemand op zo’n plekje aan het lassen of slijpen is geweest’’. De drie werkplaatsen worden daarom industrieel gereinigd.



De marine heeft 52 van de speedboten in gebruik en gaat inventariseren hoeveel boten er met de verf zijn bedekt en in welke mate, meldt de krant. Ook wordt gekeken of de levering aan de specificaties voldeed. ,,Ik begrijp dat gegarandeerd is dat onze Friscs vrij van chroom-6 zouden zijn’’, zegt Roelink. Volgens de woordvoerder kunnen de boten in de tussentijd wel worden gebruikt.