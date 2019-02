Cindy (45) wil bewust geen donororganen: ‘Ik wil leven’

Ze trouwden op de motor. Zij achterop in een zwarte jurk. Een helm vonden ze niet nodig voor dat kleine stukje naar het gemeentehuis van Duiven.



Jurgen Klijn (49) haalt de trouwfoto van boven en laat hem zien. 1997. Wat er met zijn lange haar is gebeurd? ,,Dat is de stress’’, zegt hij en strijkt lachend over zijn kale bol.



De Harley van toen staat nu te koop. Cindy Klijn (45) verkocht haar motor al eerder en hij geniet gewoon niet van het alleen rijden. ,,De kick is er af.’’ Samen toeren, dat was het mooist. Allebei zijn ze lid van de Harley-club. ,,We zijn heel erg één’’, zegt Cindy. ,,Waar je Jurgen ziet, zie je mij. En andersom.’’