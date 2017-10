CJIB krijgt geld via phising-mails

,,We hebben deze week tientallen betalingen gekregen van mensen die helemaal geen overtreding begaan hebben,’’ zegt Marjan van Mierlo van het CJIB. ,,De bedragen die ze aan ons overmaken corresponderen met de bedragen die in de phising-mails gevraagd worden. Blijkbaar staat het CJIB in het adresboek van degenen die ons betalen. Ze vermelden het nummer dat in de nepmail staat.’’



Het CJIB stort het geld terug naar de gulle gevers, nadat is gekeken of er niet toevallig nog verkeersboetes openstaan. ,,In dat geval bellen we met de vraag of we het overgemaakte bedrag moeten verrekenen met de openstaand boete.’’