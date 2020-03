CliniClowns laten zich niet tegenhouden door bezoekverbod ziekenhuizen

CliniClowns laten zich niet tegenhouden door het bezoekverbod in ziekenhuizen. Via de webcam maken ze alsnog contact. Niet alleen met patiëntjes, maar ook met kinderen die nu thuiszitten door dichte scholen. ,,Oh nee, ik moet niezen. Coronaaaaaa.”

Desiree van de Wiel (clown Pop) heeft op haar zolder in Utrecht een roze doek opgehangen. Binnen handbereik liggen rode opzetneuzen, malle petjes, zonnebrillen, knuffels, een opblaaskip en een toverstaf. Deze ruimte is de komende weken, misschien wel maanden, haar thuistheater waar ze zal videobellen met kinderen die een beetje troost of afleiding kunnen gebruiken.



Vanwege het coronavirus mogen CliniClowns – Nederland telt er 95 – de kinderafdelingen niet langer bezoeken. Dat vraagt om een creatieve oplossing, vertelt Van de Wiel, die tientallen collega’s een spoedcursus ‘online optreden’ gaat geven.

Improviseren

Improvisatie zijn de meeste clowns wel gewend. Het grootste verschil zit echter in het maken van contact, vertelt Van de Wiel. ,,Omdat er een schermpje tussen het kind en de speler zit, kun je iets moeilijker de emotie van het kind lezen. Komt mijn grap of opmerking wel aan?”

Volledig scherm CliniClown Pop © CliniClowns

Deze week had Van de Wiel een videoverbinding met een paar kinderen uit het speciaal onderwijs, die ze normaal gesproken op school zou opzoeken. Het ging direct over het virus dat de wereld momenteel in zijn greep heeft. ,,De hele familie zat voor de webcam. ‘Wij hebben lekker coronavakantie’, vertelden ze. Even later kreeg Pop prompt een niesbui. ‘Oh nee, coronaaaaa’ riep een kind direct.”

De Utrechtse, die al twintig jaar CliniClown is, probeert licht om te gaan met ernstige situaties, ‘zonder het belachelijk te maken’. Zo waren er collega’s in het buitenland die – nog voor de bezoekverboden – met lange linialen door de ziekenhuisgangen liepen om iedereen twee meter op afstand te houden. Dat leverde een hilarisch tafereel op.

Verveling

Van de Wiel kan zich voorstellen dat de komende weken de verveling zal toeslaan bij veel kinderen. Bij kinderen in het ziekenhuis die maar één bezoeker per dag mogen ontvangen, maar ook bij kinderen die voorlopig niet naar school mogen. ,,Er zullen ook kinderen zijn die corona eng en spannend vinden. Als clown moet je de zorgen van een kind altijd erkennen, maar je moet het drama niet groter maken. Dus zeg niet: oh wat erg, nu zit je thuis en kan je niemand meer zien. Alles staat en valt met het vinden van de juiste toon. En een beetje afleiding.”

Van de Wiel – die als een van weinige clowns al jaren online contact maakt met kinderen – leert haar collega-clowns de komende week om te spelen met het beeld. Zo kan het komisch zijn om even uit beeld te verdwijnen, of juist heel dichtbij in de camera te koekeloeren. ,,Of probeer je rode neus door de webcam te frummelen. Kinderen zullen vaak het spel meespelen en roepen: ‘ik heb ‘m’. Betrek ook de vaders, moeders en huisdieren bij het spel. Dat is het mooie aan deze crisis: gezinnen die samen thuiszitten, zijn heel erg verbonden.”