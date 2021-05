COC wil nog dit jaar verbod op ‘homogenezing’: ‘We hebben lang genoeg gewacht’

Einde aan Niederlock­down: geen testplicht meer voor boodschap of tankbeurt in Duitsland

28 mei NIJMEGEN/ DÜSSELDORF - Tanken, boodschappen doen of een taartje eten in Duitsland: vanaf zondag kan dat weer probleemloos. De plicht om een negatieve coronatest te kunnen tonen vervalt voor mensen die minder dan een dag in Duitsland verblijven.