Code geel in deel van het land vanwege dichte mist

Stroomver­bruik zes keer zo hoog na plaatsen slimme meter: ‘We durven amper een lamp aan te doen’

Arthur (84) en Yvonne (79) Govaert uit Barendrecht krijgen bijna twee jaar geleden de schrik van hun leven: na plaatsing van een slimme meter is het stroomverbruik verzesvoudigd. Het echtpaar blijkt geen 1450, maar 8822 Kwh per jaar te verbruiken. Dat is bijna drie keer het verbruiksplafond. En dat in een tussenwoning.

9 februari