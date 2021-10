Code geel in kustgebieden wegens zware windstoten tot 80 kilometer per uur

Vijf jongeren (zwaar) gewond na nachtelij­ke crash op A50

18 oktober Vijf jongeren zijn in de nacht van zondag op maandag (zwaar) gewond geraakt bij een ongeluk op de A50. De wagen waarin zij reden is vermoedelijk achterop een auto die voor hen reed, waarna hun voertuig over de kop sloeg. Door de drukte in de ziekenhuizen zijn de gewonden naar verschillende ziekenhuizen gebracht: Zutphen en Zwolle. Het ongeluk gebeurde om kwart over twaalf tussen knooppunt Beekbergen en Zwolle.