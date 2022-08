Code geel in noordoosten wegens onweer en lokaal veel neerslag

De waarschuwing is tot 22.00 uur van kracht. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen last hebben van de weersomstandigheden. Vanavond en vannacht lossen de laatste buien op en het wordt in de loop van de nacht vrij helder. Er staat weinig wind en daardoor kan regionaal mist ontstaan, meldt Weerplaza.



Lokaal kan het zicht daardoor teruglopen tot rond de honderd meter. Morgen lossen mist en lage bewolking geleidelijk op, waarna de zon doorbreekt. Vanaf de namiddag kan lokaal een bui ontstaan. De middagtemperatuur loopt op naar 22 graden aan zee tot 26 graden in het oosten.