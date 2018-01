Code geel om dichte mist

Het KNMI heeft voor de meeste provincies code geel afgegeven. Vooral in het westelijk deel van het land kan mist voorkomen en is het zicht op sommige plaatsen minder dan 200 meter, aldus het weerinstituut. ,,In de tweede helft van de ochtend zullen de zichten beter worden, maar lokaal kan mist hardnekkig zijn.'' Later vanmiddag kan mist vanuit Duitsland het noordoosten bereiken.



De ANWB adviseert voorzichtig te zijn op de weg, met name in Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Mistverlichting achter is echter wel verboden, omdat het zicht meer is dan 50 meter.



Ook morgen is het mistig. De mist zal er dan wat langer over doen om op te lossen.