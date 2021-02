Code geel: Rijkswaterstaat waarschuwt opnieuw voor verraderlijk gladde wegen

Morgen kan het vooral in de middag en avond in het noorden en noordoosten opnieuw glad worden door sneeuw. Later is er in het noordoosten ook een kleine kans op ijzel. ,,Morgen zien we weer grote temperatuurverschillen in het land. In het zuiden zijn dubbele cijfers mogelijk. In het noordoosten is het rond het vriespunt", meldt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.



Woensdag wordt de koude lucht definitief verdreven en valt er regen in een groot deel van het land. In het noordoosten is er kans op natte sneeuw. Klaassen: ,,In het uiterste noordoosten sluiten we niet uit dat er ook sneeuw valt waardoor het wit kan worden.”