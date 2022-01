Code geel vanwege dichte mist in midden en zuiden

Koken & eten Een hele maand niet drinken moeilijk? Een keer toch alcohol drinken is geen fout, terugval hoort erbij

Dry January is nog best vol te houden in een lockdown, maar hoe moet het daarna? Alcoholonderzoeker Rob Bovens, van wetenschappelijk centrum Tranzo van de Tilburg University, geeft adviezen voor als de cafés weer wél open zijn.

17 januari