Code geel vanwege mistbanken in vrijwel het hele land

Code geel in meeste provincies wegens mist, weer drukke ochtend­spits

7 oktober In een groot deel van Nederland is vanochtend code geel van kracht wegens mist, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Het gaat om vrijwel alle provincies, behalve het westen en Limburg. Op de snelwegen was het een drukke ochtendspits met op een gegeven moment bijna 400 kilometer aan file.