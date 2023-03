Code geel voor groot deel Nederland vanwege gladheid: ‘In midden kans op klein sneeuwdek’

met videoVoor acht provincies heeft het KNMI code geel afgekondigd omdat het er vanavond, vannacht en donderdagochtend vroeg glad kan worden door sneeuwval. In een strook over het midden van het land kan 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen, voorspelt Weeronline.

Voor Zeeland, Limburg en Noord-Brabant geldt code geel van 20.00 tot 04.00 uur. Voor Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland en Overijssel geldt code geel van 23.00 tot 07.00 uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de gladheid, meldt het KNMI.

Vanochtend viel op uitgebreide schaal sneeuw in de zuidelijke helft van het land. Daar gold code oranje vanwege gladheid. De waarschuwing werd afgeschaald tot code geel omdat de temperatuur flink opliep en de sneeuwresten op de meeste plekken verdwenen. Om 16.00 uur werd de waarschuwing ingetrokken.

Midden en zuiden

In de loop van de avond trekt vanuit het zuidwesten een nieuw neerslaggebied over ons land. In het midden en zuiden kan het door sneeuwval glad worden. In een strook over het midden van het land kan 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. Weeronline acht het niet uitgesloten dat er lokaal nog iets meer sneeuw valt. ,,Daar waar het langdurig of intensief sneeuwt blijft de neerslag het makkelijkst liggen’’, stelt weerman Berend van Straaten.

In het zuiden van de provincie Limburg en mogelijk ook in het uiterste zuiden van Zeeland en Noord-Brabant is het met een graad of 2 volgens hem te zacht voor droge sneeuw. ,,Hier valt de neerslag voornamelijk als natte sneeuw of regen.’’ In de noordelijke provincies blijft het vanavond en vannacht naar verwachting droog.

Noordoosten

In de tweede helft van de nacht trekt het neerslaggebied weg naar Duitsland. Donderdagochtend begint droog, maar in de loop van de dag volgt opnieuw een gebied met neerslag dat over ons land trekt. Donderdagavond breidt de neerslag zich verder uit over het land. ,,Dan maakt juist de noordoostelijke helft kans op (natte) sneeuw’’, voorspelt de meteoroloog. Ook vrijdag is het volgens hem nog ‘ronduit wisselvallig’ met wederom sneeuwkansen, al is die verwachting nog ‘uiterst onzeker’.

Volledig scherm Verkeersoverlast op de N281 bij Heerlen als gevolg van sneeuwval. In Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant was vanmorgen code oranje van kracht. © ANP

Volledig scherm Jongens op de fiets in de sneeuw in Heerlen. © ANP

Volledig scherm Kinderen met een slee in de sneeuw in Heerlen. © ANP