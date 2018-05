Code geel voor morgen: Noodweer verwacht in noorden en oosten

Plaatselijk kan er in korte tijd veel neerslag vallen en bovendien is er kans op hagel en (zware) windstoten. In de loop van de avond zullen de buien weer verdwijnen, meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Scheidslijn

Weerplaza noemt de weersverwachting voor morgen 'heel onzeker'. Dit vanwege een storing die koele en warme lucht van elkaar scheidt. ,,De scheidslijn, een front, komt vanuit het zuidwesten naar Nederland maar stagneert ergens dicht bij of mogelijk precies boven ons land. Het is nog niet te voorspellen waar dat zal gebeuren", zegt weerman Ben Lankamp.

Wanneer de genoemde scheidslijn tussen luchtsoorten ten zuiden van Nederland ligt, stroomt volgens hem warme lucht over het hele land uit. Het wordt dan broeierig warm, met 22 tot 25 graden en wat zon, maar later ook kans op enkele regen- en onweersbuien. Als de scheidslijn pal boven Nederland ligt, ontstaan er grote verschillen. Aan de koele zijde in het zuiden en westen wordt het 12 tot 15 graden, met bewolkt weer en van tijd tot tijd ook regen. In het noordoosten zit dan de eerdergenoemde warme lucht.