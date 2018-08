Code geel voor pittige onweersbuien met hagel en windstoten

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor vanavond en vannacht. Vanuit het westen trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Er is kans op windstoten tot 75 kilometer per uur, hagel en lokaal veel neerslag.

Op de waddeneilanden zijn er de komende uren lokaal zelfs zware windstoten mogelijk van 90 kilometer per uur. De buien trekken oostwaarts over het land en er kan wel 40 millimeter regen vallen. Geadviseerd wordt om open water en open weg binnen te vermijden.

De artiesten die vanavond de Uitmarkt aftrappen, hebben last van de hevige regenval in Amsterdam. Enkele tv-kijkers vragen zich op Twitter af of het evenement wel door had moeten gaan. ,,Arme dansers'', zegt schrijver Jan van Mersbergen over het optreden van Introdans. Troosteloos, vindt presentator Cornald Maas. ,,Aan de artiesten zal het niet liggen.''

Ook morgen veel regen

Ook morgen komen er stevige buien voor, met regionaal veel regen. Ook dan is er kans op onweer en hagel. Vooral in de westelijke kustprovincies kunnen de buien voor veel regen gaan zorgen. Er zijn wel grote verschillen van plaats tot plaats, maar verspreid is 20 tot 30 mm en plaatselijk zelfs 40 mm goed mogelijk.

Verder schijnt de zon van tijd tot tijd, vooral in Zeeland en in het zuidoosten en oosten van het land. Er waait een westen- tot noordwestenwind, boven land matig, kracht 3 of 4, aan zee soms (vrij) krachtig of zelfs hard, kracht 5 tot 7.

Het wordt niet warmer dan 16 tot 18 graden, daarmee is het echt een koele zomerdag. Het is zelfs de eerste keer sinds 22 juni dat nergens 20 graden wordt gehaald.