Code geel voor zware onweersbuien in zuidoosten opgeheven, windhoos gespot bij Doetinchem

In het Gelderse Wehl, in de buurt van Doetinchem, is een windhoos gespot tijdens onweersbuien die naar het oosten trokken. De windhoos, een fenomeen dat wel vaker met zulk weer in ons land plaatsvindt, ontstond rond 14.30, en duurde ongeveer 5 minuten. Dat bevestigt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Dat verbaast me ook niet heel erg met het weerbeeld dat we nu zien. Het is een geval van puzzelstukjes die op hun plek moesten vallen, en nu is het ook gebeurd.”