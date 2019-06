Code oranje: Brabant maakt zich op voor noodweer

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de storm die op komst is in Brabant. Ook voor Zuid-Holland en Zeeland geldt code oranje. Voor de overige provincies geldt code geel. Vanwege de verwachte zware windstoten, hagel en onweersbuien rijden vanavond minder treinen in het oosten en zuidoosten van het land, meldt NS. Blikseminslagen en omgewaaide bomen kunnen leiden tot hinder. Ook de organisatoren van de avondvierdaagse maken zich op voor noodweer.

De dag begon vrij zonnig, maar later op de dag betrok het. ,,Momenteel trekt bewolking, dat hoort bij een warmtefront, over ons land’’, zegt Wilfred Janssen van WeerPlaza. Achter die bewolking, waaruit soms een spetter valt, zitten opklaringen met warme, vochtige lucht. ,,In die warme en vochtige lucht ontstaan pas aan het einde van de middag regen- en onweersbuien in Noord-Frankrijk en België, die vervolgens in de avond over ons land trekken.’’

Dat verklaart waarom iemand die nu naar buiten kijkt de bui letterlijk nog niet ziet hangen. ,,Het moet allemaal nog ontstaan’’, zegt Janssen. ,,En de grote vraag is of het ontstaat en zo ja: waar, hoe laat en hoe snel.’’ Volgens de weerman laten die situaties zich lastig voorspellen. Als de buien de kop opsteken, is er naast onweer ook kans op hagel en zware windstoten tot 120 kilometer per uur.

Minder treinen

Uit voorzorg zullen de Nederlandse Spoorwegen op vijf trajecten tussen 18.00 uur en 21.00 uur het treinverkeer iets beperken, zo ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen en beperken de Spoorwegen de kans dat er ook in andere delen van het land hinder ontstaat, klinkt het. Reizigers op de genoemde trajecten zijn naar verwachting zo’n kwartier langer onderweg. Ook kan het in sommige treinen drukker zijn dan normaal.



Het gaat om de trajecten Amersfoort en Deventer (minder intercity's), Arnhem en Nijmegen (minder sprinters), Ede-Wageningen en Nijmegen (minder intercity's), Nijmegen en Wijchen (minder sprinters) en Amsterdam en Sittard (minder intercity's). De internationale treinen ICE en Intercity Berlijn rijden op de genoemde trajecten de geplande dienstregeling. Reizigers kunnen voor actuele informatie terecht op de reisplanner en NS.nl.

Avondvierdaagsen

Het aangekondigde slechte weer van dinsdagavond zorgt voor spanning bij de organisaties van de vele avondvierdaagsen in Brabant. De meesten bepalen dinsdag nog voor de avond of de avondvierdaagse doorgaat. ,,Het kan zijn dat voor heel Brabant code geel geldt, maar dat de buien zeer plaatselijk vallen‘’, zegt organisator Gijs Kouwenberg van de vierdaagse in Moergestel.

In Bergen op Zoom staan ze in nauw contact met de vliegbasis in Woensdrecht, waar het weer nauwlettend in de gaten wordt gehouden. ,We komen rond het einde van de middag bij elkaar‘’, zegt een woordvoerder van de organisatie. ,,Eerder kan niet, we moeten ook gewoon werken.‘’