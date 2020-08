Code oranje in noorden wegens onweer en hagel

Kerwin werd doodgesto­ken in 1983: ‘Nederland verloor zijn onschuld’

19 augustus Terwijl Black Lives Matter het onderwerp racisme wereldwijd weer op de kaart zet, wordt morgen in Amsterdam Kerwin Lucas (Duinmeijer) herdacht. De Antilliaanse tiener werd 37 jaar geleden doodgestoken door een skinhead. Hij is het eerste slachtoffer van racistisch geweld in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.