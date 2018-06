Code oranje: zware onweersbuien voor Drenthe en Groningen

Jane Goodall op de barricades voor Oostvaar­ders­plas­sen

11:51 De Britse biologe en chimpansee-expert Jane Goodall mengt zich in de discussie rondom de Oostvaardersplassen. 'Ik was geschokt en verdrietig toen ik hoorde over de situatie in natuurreservaat Oostvaardersplassen', schrijft ze in een open brief.