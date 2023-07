Code rood vanwege storm Poly, Rijkswaterstaat: stel reis uit als het kan

De ANWB verwacht problemen in de ochtendspits en Schiphol meldt dat er ‘zeer beperkt vliegverkeer’ mogelijk zal zijn tussen 9.00 uur en 15.00 uur en dat er dus annuleringen en vertragingen zullen zijn. KLM maakt bekend minstens 207 vluchten te moeten schrappen.



De weerwaarschuwing geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, het IJsselmeer, de Wadden, Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Voor de rest van het land is code geel van kracht.



Het weerinstituut verwacht in het begin van de ochtend zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en het IJsselmeergebied. Vooral aan de kust en in het IJsselmeergebied kunnen die plaatselijk nog zwaarder zijn. Het Waddengebied en de vier noordelijke provincies krijgen vanaf het einde van de ochtend met dit soort windsnelheden te maken.



De ANWB verwacht een ‘onstuimige woensdagochtendspits’, hoewel er vooralsnog nog niet al te veel problemen op de weg zijn. De meeste files staan zoals altijd in het zuiden van het land. Vooral de afgesloten Haringvlietbrug zorgt voor vertraging op de weg. ,,Op de weg ziet het eruit als normaal. Wellicht dat mensen thuiswerken en rekening hebben gehouden met het slechte weer”, aldus de woordvoerder.



Wel staan er twee lange files door ongelukken. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zijn bij Hoogmade drie auto’s op elkaar gebotst. De vertraging was er even over 07.00 uur zo’n 45 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij afrit Loenen. Dat zorgt voor een half uur oponthoud. De oorzaak van de ongevallen is niet bekend.



Vanwege de harde wind geldt op de N307 tussen Lelystad en Enkhuizen een inhaalverbod en is de maximum snelheid teruggebracht naar 70 kilometer per uur.



Het KNMI meldt dat door de extreme weersomstandigheden schade en gevaar kan ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. In Zuid-Holland neemt de wind aan het einde van de ochtend af, op andere plekken in het land gebeurt dit halverwege de middag.