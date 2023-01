Cokesnuivende Jack klaagt met succes casino aan, maar krijgt ‘fooi’ in plaats van gevraagde tonnen

Binnenkort witte haai in de Noordzee? ‘Op gezonde zeehonden komen vanzelf roofdieren af’

Steeds vaker zwemmen zeedieren in de Noordzee die hier eigenlijk niet horen. Vorige week nog werden twee bultruggen, een zeehond én een gestreepte dolfijn voor de Haagse kust gespot. In Zeeland spoelden in een maand tijd twee dode reuzenhaaien aan. Wat is er aan de hand? En kunnen we in de toekomst ook soorten als de witte haai verwachten?

17 januari