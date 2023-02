Collega vindt dode chauffeur in cabine van vrachtwagen op bedrijventerrein

met videoDe politie doet op een parkeerplaats van bedrijventerrein De Reulver in Enschede onderzoek naar een dode vrachtwagenchauffeur. Hij werd zondagavond door een collega levenloos in zijn cabine aangetroffen. De eigenaar van het bedrijf reageert aangeslagen. „Dit is het ergste wat je kan overkomen.”

De man werd rond 20.30 uur in de cabine van zijn gele vrachtwagen gevonden, door een andere chauffeur, die voor Chatos Transport BV uit Enschede werkt. De politie werd ingelicht, die heeft daarna de parkeerplaats met linten afgezet. Rond kwart voor tien kwam de Forensische Opsporing. De doodsoorzaak wordt onderzocht.

Man uit Letland

Volgens Chatos-eigenaar Edik Chatojan, die nadat hij door personeelsleden ingelicht was direct ter plaatse kwam, gaat het om een chauffeur uit Letland. Hij reed op opdrachtbasis voor hen. Chatojan kent de man. Hij is zichtbaar aangeslagen door het nieuws. „Dit is het ergste wat je kan overkomen”, zegt hij. „Je gaat werken, geld verdienen, en dan gebeurt dit.”

Klein wereldje

In het licht van de lantaarnpaal zien andere chauffeurs hoe de politie onderzoek doet. Een van hen trof de chauffeur dood aan, toen hij even polshoogte ging nemen. Een normaal iets, volgens Chatojan. „Ze kennen elkaar, geven info door, er is altijd contact.” De meesten zijn ver van huis, even checken hoe het met iemand gaat, is normaal. „Het is maar een klein wereldje.”

Volgens Chatojan is het niet zo dat de chauffeurs hier allemaal in hun eigen vrachtwagen slapen. Iets verderop heeft het bedrijf een huis, waar ze kunnen overnachten. Of de man uit Letland vanavond ook nog in dat huis is geweest, weet hij niet. Het kan ook zijn dat hij een nacht in de cabine verkoos. Dat doen chauffeurs wel vaker, als ze vroeg weer willen vertrekken, zegt Chatojan.

Volledig scherm Politie heeft een overleden persoon aangetroffen en doet onderzoek. © News United/Dennis Bakker