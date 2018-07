Collegegeld en boetes kunnen nu gewoon betaald worden via Tikkie

Vandaag rechtszaak: Inrammen op Joods restaurant is 'vernieling'

13:41 Vernieling en diefstal of toch een terroristische daad? Saleh A., de man die in december vorig jaar de ruiten van Israëlisch restaurant HaCarmel in Amsterdam insloeg, zal vandaag zijn strafeis horen. Voorlopig gaat het de kant op van een veroordeling voor een 'simpele' vernieling.