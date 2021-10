Colombia onderschept 2 ton aan cocaïne met bestemming Rotterdam

Vliegtuig Transavia ontruimd wegens brand na landing

Een vliegtuig van Transavia is vanmiddag ontruimd nadat er na de landing een kleine brand was ontstaan. Alle passagiers en crew zijn veilig van boord gekomen. De brand ontstond rondom het landingsgestel. Precies waar en waarom is nog onduidelijk, aldus een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij.

28 oktober