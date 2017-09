Commandant schoot blind op treinkapers

Commandant 'C5' sprak nooit meer over treinkaping De Punt 1977

14:09 De vijfde marinier die vandaag voor de rechter getuigt over de bevrijdingsactie van de gekaapte trein in 1977 bij De Punt, heeft nooit meer een woord over de actie gesproken. Dat blijkt voor de rechtbank in Den Haag in een proces dat nabestaanden van twee Molukse kapers voeren tegen de Staat. Volg de verhoren onderaan dit artikel live via verslaggever Tonny van der Mee.