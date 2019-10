Commissaris van de Koning doet aangifte van vernieling provinciehuis Groningen

Moonsekte: Vader Ger­rit-Jan uit Ruinerwold had psychische problemen

11:50 De vader van het gezin in Ruinerwold dat jarenlang een geïsoleerd leven leidde, had psychische problemen. Dat stelt de Verenigingskerk vandaag in een persverklaring. Vader Gerrit-Jan van D. was midden jaren 80 lid van de Verenigingskerk, maar verliet de organisatie in 1987 al. Bij de Verenigingskerk in Duitsland kennen ze Gerrit-Jan ook, maar geven ze aan dat hij nooit lid is geweest.