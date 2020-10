Commotie om arrestatie van corona-overtreder in metro: ‘We snappen dat beelden heftig zijn’

Volgens een woordvoerder van vervoersbedrijf RET was de inzet van meerdere boa’s nodig omdat de man agressief gedrag vertoonde. ,,Hij verzette zich behoorlijk nadat hij er door onze boa’s mee werd geconfronteerd dat hij zich meerdere malen niet aan de coronaregels had gehouden”, legt woordvoerder Rolf Harbers uit. De man weigerde onder meer een mondkapje te dragen. ,,Dat is erg belangrijk in deze tijden. Als RET doen we dit ook liever niet, service met een glimlach is ons devies.”



Het vervoersbedrijf hoopt op begrip, maar krijgt op sociale media veel kritiek, vooral van mensen die het niet eens zijn met de huidige coronaregels. ,,Het draagvlak voor de maatregelen wordt niet echt vergroot op deze manier”, schrijft een van hen. Anderen stellen weer dat de passagier gewoon de regels moet volgen en geen verzet moet plegen bij een aanhouding.