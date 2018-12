Commotie op basisschool: leerlingen verkleed als Sint of Piet niet welkom

Consternatie vanmorgen op de Antoniusschool in het Gelderse dorp Alverna: als Piet of Sint verklede kinderen waren er niet welkom. Pietenmutsen moesten worden afgezet en in de klas blijven toen Sinterklaas naar het schoolplein kwam.

Hennie Biemond, bestuurder van Kans en Kleur, de overkoepelende stichting van de Wijchense basisscholen, reageert namens de school. Het pietenbesluit is genomen door de leerkrachten van de onderbouw van de school in Alverna, zo meldt ze.

De leerkrachten kozen ervoor kinderen niet verkleed als Piet of Sint naar school te laten komen omdat ‘de kinderen dan niet zichzelf zijn en het spel verstoren’, verklaart Biemond. Het is gisteren verteld aan de kinderen in de klas met het verzoek het thuis te melden.

‘Niet effectief’

Het besluit stond niet in de nieuwsbrief van de school of in een mail naar de ouders. ,,Daar gaat de school morgen op terugkijken met de ouders. Dit is niet effectief”, zegt Biemond. Het had volgens haar anders gemoeten.

Dave Peters (5) was helemaal verkleed als piet en moest ijlings met zijn moeder naar huis om zich om te kleden. Deze moeder, maar ook andere ouders waren boos.,,Hij was helemaal in tranen”, reageert Mariska, de moeder van Dave. ,,De juf zei dat het te maken had met het beleid van Kans en Kleur.’’