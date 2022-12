Complotdenker en opruier Micha Kat clasht binnen vijf minuten met de rechter: ‘Ik eis uw naam!’

RechtszaakComplotdenker Micha Kat is vanmorgen in de rechtbank in Den Haag meteen vol in de aanval gegaan: ,,Ik ben Micha Kat, wat is uw naam, ik weiger voor een anonieme rechter te staan. Wat is uw naam?” De rechter wilde hem al na vijf minuten bekvechten laten verwijderen.

De rechter zei eerst dat zijn naam bekend is bij de advocaat en liet zich niet commanderen om zijn naam te zeggen. Kat wilde het toch weten en denderde door in de microfoon. ,,Ik wil uw naam weten! Ik weet die van de officier ook, en ook die van zijn broer maar daar komen we nog op, maar wat is úw naam?” Vervolgens wilde Kat per se een boek bespreken waarin van alles en nog wat zou staan wat zijn gelijk zou aantonen. Ook daar had de rechter geen zin in. ,,We zijn hier niet om boeken over weet ik wat te bespreken.”

Na vijf minuten was de rechter het zat en wilde hem laten verwijderen. Daarop vroeg zijn advocaat of hij even met Kat mocht overleggen. Even laten zat Kat er nog. De zaak is inmiddels verder gegaan.

Complotdenker en opruier Micha Kat (60) zit al zestien maanden in hechtenis. Hij werd opgepakt in Noord-Ierland. De zittingen rond zijn uitlevering naar Nederland liepen ook in Noord-Ierland steeds uit op schreeuwpartijen. De rechter in Noord-Ierland liet hem ook een keer uit de zaal halen.

Bedreiging en oproepen tot geweld

Kat - lees hier zijn geschiedenis - staat vandaag terecht voor zes strafbare feiten: bedreiging en oproepen tot geweld tegen rechters, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, journalisten en Jaap van Dissel. Het gaat vandaag in Den Haag om een nog niet-inhoudelijke zitting.

Micha Kat is de grote aanjager van complottheorieën over met name pedofiele netwerken. Daarbij beschuldigde hij met name een aantal inwoners van Bodegraven én RIVM-topman Jaap van Dissel. Verschillende mensen moesten daardoor beschermd worden.

Van enige betrokkenheid van die slachtoffers bij pedofiele netwerken is nooit iets gebleken. Het Openbaar Ministerie vond nooit ook maar het minste spoortje bewijs.