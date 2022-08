Complotdenker Micha Kat wordt eindelijk uitgeleverd aan Nederland, deze week nog

met video 6 doden en 7 gewonden bij buurtfeest­dra­ma, chauffeur blijft vast tot uitslag bloedtest

Bij het ongeval met een vrachtwagen in de kleine buurtschap Zuidzijde in de Hoeksche Waard zijn zes doden en zeven gewonden gevallen. Onder de gewonden zijn twee kinderen van 5 en 9 jaar oud. Waarnemend burgemeester Aptroot zei vanavond in een persconferentie dat het dorp in diepe rouw is. De vrachtwagen van het Spaanse bedrijf El Mosca reed zaterdagavond in op een drukke buurtbarbecue. Drie dodelijke slachtoffers komen uit één familie.

28 augustus