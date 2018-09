Condoleances stromen binnen voor overleden jeugdspeler in 's Heerenberg

Veel meer rookvrije sportvere­ni­gin­gen

13:48 Het aantal rookvrije sportverenigingen is behoorlijk toegenomen: vanaf 1 september zijn in Nederland meer dan 550 sportclubs rookvrij, of zijn hard op weg dat te worden door alle maatregelen die ze nemen. Dat waren er vorig jaar nog ruim 150. Dat meldt de Hartstichting, die erg blij is met deze ontwikkeling. De stichting inventariseert regelmatig hoe het ervoor staat met de sportclubs.