Conducteur kijkt verbaasd op: vrouw meldt hem vlak voor treinrit dat haar vliezen zijn gebroken

Oosterwold reed dinsdag met de sprinter van Dordrecht in de richting van Den Haag toen de vrouw op station Dordrecht naar hem toekwam. Ze liep ‘wat langzaam’ en had twee kinderen bij zich. De vrouw zei dat ze onderweg was naar station Den Haag HS om thuis haar spullen te pakken en naar het ziekenhuis te vertrekken.

,,Ik stond echt met mijn mond vol tanden”, zegt Oosterwold over de bijzondere mededeling. ,,Ja, wat moet je dan doen als iemand dat opeens zegt? Ze was er extreem rustig onder. Ze wilde even naar huis en dan naar het ziekenhuis, maar volgens mij hoort dat niet en moet je daar meteen heen.” Dus besloot de conducteur met zijn collega de meldkamer te bellen.

In goede handen

De conducteur liep vervolgens door de trein op zoek naar directe hulp, voor het geval het nodig was. De eerste reiziger die hij aansprak was toevallig een arts. ,,We waren dus in goede handen mocht het nodig zijn”, zegt Oosterwold. ,,Tijdens de rit hebben we ons beziggehouden met de moeder én de kinderen.”

Bij aankomst op het eerstvolgende station, Rotterdam Centraal, stonden ambulance, politie en extra personeel van de NS klaar. De vrouw mocht met de ambulance mee en haar kinderen werden - met zwaailicht en al - met de politieauto naar het ziekenhuis gebracht. ‘Dank aan allen die direct paraat stonden en moge het een voorspoedige bevalling zijn geweest en veel gezondheid voor de kleine jongen en de kersverse moeder!’, aldus Oosterwold in zijn bericht op LinkedIn.

We hebben nog geen update gekregen, ze zei alleen in de trein dat het een jongen was Dennis Oosterwold

Hoe de bevalling is verlopen weet de conducteur nog niet. ,,Ik heb nog niks gehoord. De afdeling nazorg van de NS gaat daarover. Zodra zij iets weten, zullen ze dat vast ook aan mij doorgeven. In de trein vertelde ze wel dat het een jongetje is. Hopelijk is alles goed gegaan en is hij in goede gezondheid geboren.”

Zijn gedeelde bericht op LinkedIn passeert bijna de 5000 likes. ,,Het is bizar, dit is echt niet normaal. Ik loop de hele dag al met een big smile. Ik dacht eerst dat ik misschien vijftig reacties zou halen, maar dit is echt niet normaal. Het zijn ook alleen maar positieve reacties.”

