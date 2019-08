Conflicten tussen ouders en scholen en eerste weekend eredivisie in Ochtend Show to go

Met columnist Hugo Borst blikken we terug op het eerste weekend van de Eredivisie, waar veel punten zijn blijven liggen.



Ingeborg Dijkstra-Verbeek komt praten over de toenemende conflicten tussen ouders en scholen. Ouders beginnen steeds vaker rechtszaken omdat ze het niet met scholen eens zijn. Dit gaat vaak over schooladvies of zelfs over de musicals.



Daarnaast skypen we met journalist Joost Bosman, die dit weekend is opgepakt in Moskou tijdens demonstraties tegen de, volgens de demonstranten, oneerlijke verkiezingen.



Bekijk hieronder de laatste fragmenten uit de show: