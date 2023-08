Corendon komt met kindvrije zones tijdens vluchten naar Curaçao

De kindvrije zone krijgt de naam ‘Only Adult-zone’ en is bedoeld voor mensen die in een rustige omgeving willen reizen of ongestoord in het vliegtuig willen werken. Ook voor ouders die met kinderen reizen heeft de Only Adult-zone een voordeel, geeft Corendon in een verklaring aan. Zo hoeven zij zich minder zorgen te maken om reacties van medepassagiers als hun kind huilt of onrustig is.

De kindvrije zone bevindt zich in het voorste gedeelte van het vliegtuig en wordt met wanden en gordijnen afgesloten van de rest. Er zijn in die ruimte negen extra ruime stoelen en 93 standaardstoelen. Een standaard stoel kost per enkele reis 45 euro, een XL-stoel 100 euro.

Ergernissen

Met de invoering van de kindvrije zone springt Corendon in op de behoeften van veel reizigers. Uit onderzoek van de Amerikaanse reisblog Only Wanderlust bleek dat huilende en schreeuwende kinderen een grote ergernis zijn van mensen die met het vliegtuig reizen. Zo staan luidruchtige kinderen op plek 6 in de top 20 van grootste ergernissen in het vliegtuig.

Ook gaf in een onderzoek door British Airways en mammaenzo.nl meer dan de helft (53 procent) van de Nederlandse ouders aan bang te zijn dat hun kinderen gaan huilen tijdens de vlucht. Daarnaast is 11 procent bezorgd dat hun kinderen niet in hun stoel blijven zitten en andere passagiers lastigvallen. 67 procent van de ouders gaf aan vliegen met kinderen als een uitdaging te zien. En wanneer het daadwerkelijk tot schreeuwen of huilen komt, ervaart 43 procent van de ouders schaamte.

Stiltezones

Corendon is internationaal gezien niet de eerste luchtvaartmaatschappij die vliegt met een zone uitsluitend voor volwassenen. Onder meer Malaysia Airlines en het Indiase IndiGo voerden jaren geleden al vluchten in met stiltezones, waar kinderen jonger dan 12 jaar niet welkom zijn.

In Nederland lijken andere grote luchtvaartmaatschappijen niet overtuigd van het idee. Zo laten KLM, TUI en Transavia weten geen plannen te hebben voor een kindvrije zone in hun vliegtuigen. Het is onzeker hoe reizigers zullen reageren op de kindvrije zone van Corendon, al lijken de vooruitzichten voorzichtig positief. Uit onderzoek van de reiswebsite WeFlyCheap uit 2018 bleek dat ruim 40 procent van de Nederlandse reizigers bereid is om meer geld neer te leggen voor een adult only-zone. Wel zou het overgrote deel (90 procent) daar ‘slechts’ 10 tot 25 euro voor overhebben. De overige 10 procent zou daar meer dan 25 euro voor betalen.

