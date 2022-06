Corendon verplaatst in zomer 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam

Corendon verplaatst in de maanden juli en augustus 150 vluchten van Schiphol naar het vliegveld in Rotterdam. Daarnaast schrapt de reisorganisatie nog ongeveer 35 vluchten door samenvoeging met andere vluchten of verplaatsing naar andere luchthavens.