Corona in cijfers: Nederland staat op plek 8 in de wereld qua sterfgevallen

106 doden

Het totale dodental in Nederland is in 24 uur met 30 opgelopen naar 106. De leeftijd van de mensen die zijn overleden ligt tussen de 63 en 95 jaar. Vrijdag is daarmee de dodelijkste dag voor corona in Nederland tot nu toe. De dagen ervoor schommelde het dodental nog tussen de 15 en 19. Viroloog Ab Osterhaus: ,,Je moet enorm voorzichtig zijn met getallen van dag tot dag, maar dertig doden in één dag is zorgelijk. Er zijn maatregelen genomen, ik denk dat je die ook moet handhaven. En dat we strikter moeten zijn. We moeten alles op alles zetten om overdracht van het virus omlaag te brengen. Geen onnodige contacten.’’

643 ziekenhuisopnamen

Ook qua ziekenhuisopnamen was vrijdag de sterkste stijging. In 24 uur tijd zijn er 154 mensen met corona in het ziekenhuis beland. Daarmee komt het totaal op 643 patiënten die opgenomen (zijn geweest) in een ziekenhuis. Eind volgende week zouden de gevolgen van de striktere maatregelen in Nederland zichtbaar kunnen worden in een afvlakking van de groei. Ab Osterhaus: ,,Als de maatregelen onvoldoende zijn, vertaalt dat zich in een groot aantal ziekenhuisopnames. Het is de vraag of we dat aankunnen. Ik denk dat 154 ziekenhuisopnames erbij wel verontrustend is.’’

308 mensen op de intensive care

In totaal zijn in Nederland tot nu toe 308 mensen met corona op de intensive care beland. Op de ic zijn intussen 19 personen overleden. Arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht over het relatief lage aantal doden op de afdelingen voor de ernstigst zieke patiënten, die continue zorg en bewaking nodig hebben. ,,Wij hebben in Nederland veel meer dan in andere landen de neiging om mensen die al iets anders ernstigs onder de leden hebben niet meer naar de ic te brengen. Ouderen hebben vaak iets aan de longen en het hart en misschien al een keer kanker gehad, dat zijn dan redenen om dat niet te doen.’’ Dat verklaart ook waarom meer dan de helft van de patiënten in Nederland onder de 50 jaar is.



8e van de wereld

Met 106 doden staat Nederland op de achtste plaats van meest getroffen landen ter wereld. Italië passeerde met ruim 3400 doden deze week vanwege het stijgende dodenaantal China (circa 3250), het land waar de corona-uitbraak startte. Ook Iran (ruim 1400) en Spanje (ruim 1000) scoren hoog. Frankrijk (372), de Verenigde Staten (218) en het Verenigd Koninkrijk (144) gaan Nederland ook nog voor. Vergelijk je Nederland met andere Europese landen, dan valt op dat de meeste landen in de beginfase van de uitbraak de lijn van Italië volgen. Alleen Spanje steekt er qua sterfgevallen met kop en schouders bovenuit, in die periode.

Volledig scherm In Spanje liep het aantal doden door corona al vrij snel vrij fors op. Andere landen - ook Italië - volgen in het beginstadium een vergelijkbaar patroon. In de grafiek zie je de ontwikkeling van het aantal doden per land, gemeten vanaf de dag dat in dat land de vijfde dode werd geteld. In Nederland was dat bijvoorbeeld op 11 maart, in Italië al op 23 februari. De grafiek toont het beeld van negen dagen. Het dodental in Italië is na die periode enorm opgelopen. © AD

150.000 actuele gevallen in de wereld

Wereldwijd overstijgt het aantal actuele coronagevallen inmiddels de 150.000, zo blijkt uit de telling die de gerenommeerde Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit per uur opvolgt en bijhoudt.

10.000 coronadoden ter wereld

Het dodental is wereldwijd door de grens van 10.000 heen.

800 sarsdoden ter wereld

Qua besmettingen breidt corona zich veel harder uit dan andere virussen, zoals onder meer blijkt uit onderstaande interactieve grafiek. Arts-microbioloog Marc Bonten: ,,Sars breidde in eerste instantie snel uit, maar dat had men heel snel onder controle. Dat is bij 800 doden gebleven. Mers verspreidt zich makkelijk in ziekenhuizen, maar daarbuiten valt het mee. Ebola is veel dodelijker, maar komt veel minder vaak voor.’’ Het grote verschil is volgens Bonten dat er bij corona ‘redelijk veel verspreiding plaatsvindt al vóórdat mensen symptomen hebben’. ,,Corona is venijnig, omdat het controleren van de verspreiding veel moeilijker is.’’ De expert voorspelt dat het dodental door corona ‘zeker meer gaat worden dan bij een normale griep’ ,,Dit is echt een pandemie, op de schaal van virussen is corona een grote meneer.’’

‘1 procent’ sterftepercentage

De impact op de wereld is nu volgens Bonten al ‘groter dan de Spaanse griep’, die vlak na de Eerste Wereldoorlog extreem huishield. ,,Als je kijkt naar de economische consequenties en de maatschappelijke ontwrichting dan gaan we daar nu al overheen.’’ Toch gloort er volgens Bonten ‘in deze donkere tijd wel een lichtpuntje aan de horizon’. ,,Er komen nu steeds meer studies waaruit blijkt dat corona misschien al verder verspreid is dan mensen doorhebben doordat er ook mensen zijn die er niet zo ziek van worden, waardoor ze niet eens doorhebben dat ze het hebben gehad.’’ Daarom is de bloedtest die de bloedbanken van Sanquin gaan uitvoeren om te meten of mensen al antistoffen hebben aangemaakt tegen corona, volgens hem ook ‘erg belangrijk’. ,,Als blijkt dat al veel meer mensen het hebben gehad dan we denken, zou de sterfte ook veel kleiner zijn. Aan sars ging ongeveer 10 procent dood, maar we denken dat het percentage bij corona onder de 1 procent uit gaat komen.’’

16 procent griep, 8 procent corona

Veel mensen met griepachtige verschijnselen maken zich zorgen omdat zij misschien corona hebben. In ruim honderd monsters die huisartsen door het hele land vorige week hebben afgenomen bij patiënten met een acute luchtweginfectie werd in ongeveer 16 procent het reguliere griepvirus gevonden. ,,Daarnaast werd in 8 procent van deze monsters het nieuwe coronavirus aangetoond’’, vertelt epidemioloog Mariëtte Hooiveld van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel. ,,De mensen die corona hadden kwamen vooral uit het zuidelijke deel van Nederland.’’ Volgens de expert die verantwoordelijk is voor de monitoring van ziekteverschijnselen in Nederland gaan er veel meer mensen dan normaal naar de huisarts. ,,Normaal gaan mensen die griep hebben bijna niet naar de huisarts. Tussen de 10 en 20 procent gaat normaal gesproken, dat zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen met kleine kinderen of mensen met een kwetsbare gezondheid. Dat percentage ligt nu hoger door de onrust over corona, daardoor lijkt er nu sprake van een griepepidemie, maar is dat het eigenlijk niet. Deze golf bezoekers wordt veroorzaakt door de onrust en de angst over het coronavirus.’’

2994 mensen positief getest

In totaal zijn bijna drieduizend mensen in Nederland positief getest op Covid-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. De laatste toename bedroeg 534 gevallen in 24 uur. De meeste vastgestelde coronagevallen heeft de provincie Noord-Brabant: 1012. Daarna volgen Zuid-Holland (405), Limburg (366) en Noord-Holland (353). Kijkend naar de kaart van Nederland, valt op dat in Noordoost-Brabant relatief de meeste coronapatiënten zijn. Tilburg (133), Amsterdam (127), Breda (121), Rotterdam (104) en Utrecht (101) tellen in absolute aantallen de meeste positief geteste mensen met corona. De gemeente Boekel scoort relatief het hoogst: daar zijn per 100.000 inwoners 236 mensen positief getest. Ook Uden, Landerd, Rozendaal en Bernheze tellen meer dan 120 besmette personen per 100.000.

Van de Brabantse plaatsen scoren Tilburg en Breda het hoogst in aantallen besmettingen.

Volledig scherm Op de trappen van de kerk in Erp liggen meer dan duizen rozen ter nagedachtenis aan de corona-slachtoffers. © Erpse Krant 7 doden en 1000 rozen in Erp

Het Brabantse dorp Erp in de gemeente Meierijstad is met inmiddels zeven inwoners die aan het coronavirus zijn overleden, ongenadig hard getroffen. Van de exacte locatie van alle corona-sterfgevallen wordt geen telling bijgehouden, maar vaststaat dat het dorp bij Veghel dat nog nog geen 5000 inwoners telt er onevenredig veel telt. Op de trappen naar de Sint-Servatiuskerk van het dorp - gelegen tussen Eindhoven en Den Bosch - zijn meer dan duizend rode rozen gelegd. Aan de bloemen is een lint gebonden met daarop de tekst ‘Veel sterkte en steun. Namens alle inwoners van Erp’. Het is een ontroerend gebaar van een groep betrokken Erpenaren. Honderden mensen laten aan de lokale krant weten het bloemengebaar prachtig en hartverwarmend te vinden. ,,Dit is Erp”, reageert José Bockting, ,,We steunen elkaar in goede en slechte tijden.”