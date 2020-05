‘Corona is in China ontstaan hè, niet in een Brabantse veehouderij’

Meteen aan het begin van het gesprek benadrukt Joke van der Giessen het maar even. ,,Het coronavirus is in China ontstaan hè, laat dat duidelijk zijn. Niet in een Brabantse veehouderij.” Het is een stelling die weinig weerstand zal ontmoeten. Dat Van der Giessen, veterinair-microbioloog bij het RIVM en programmaleider van het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO), toch meent het te moeten zeggen, vertelt alles over het gespannen gesternte waarin ze haar werk doet.



Zeker sinds het stikstofdebat, dat uitmondde in een halve belegering van het Brabantse provinciehuis door een colonne trekkers, ben je in het zuiden voor of tegen de boeren, lijkt het wel. Megastallen, stalbezettingen, de Q-koorts en een indringende mestwalm droegen allemaal zo hun steentje bij aan dat klimaat.



Van minister Schouten heeft het RIVM nu de opdracht gekregen onderzoek te doen naar een nieuwe potentiële splijtzwam tussen boer en burger: het coronavirus. Want nee, dat virus is niet in een Brabantse stal ontstaan. Maar ja, er vallen wel opvallend veel slachtoffers in het veerijke oosten van de provincie, net als in het noorden van Limburg. Samen huisvesten Brabant en Limburg enkele tientallen miljoenen dieren. ,,De vragen die leven zijn zeer reëel. We snappen dat mensen meer willen weten.”