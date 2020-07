Corona kent vele wreedheden, maar het onpersoonlijke maakt het allemaal nóg erger

Het was een berichtje weggestopt op nieuwssites: in het Erasmus MC in Rotterdam en in het Amphia Ziekenhuis in Breda wordt een kleine proef gedaan met transparante mondmaskers.



Ik moest meteen denken aan een vriendin van ons. Slechts een paar dagen had dat vreselijke virus nodig gehad om haar vader de dood in te jagen. Via de iPad mocht ze nog iets tegen hem zeggen voor hij voorgoed zijn ogen sloot. Ons mam zag een buurman de auto in strompelen op weg naar het ziekenhuis. Toen hij weer thuiskwam lag hij in een kist.