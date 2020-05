Corona-sporten voor de jeugd: het was ingewikkeld, maar het gaat best goed

videoRuim een week is de jeugd weer aan het sporten. Of dat een beetje te doen is met alle coronamaatregelen die clubs moesten nemen? ,,Ik heb zelden zo'n hoge trainingsopkomst gehad."

Ja, het was 'best ingewikkeld' om het sportcomplex én de jeugdtrainingen zo te organiseren dat er voldoende afstand is tussen de sporters onderling én de begeleiders. ,,Looplijnen op het sportpark, wie gebruikt welke ingang, wel één wc open voor noodgevallen", somt Sietse Manning, voorzitter van Rugby Club Groningen op. ,,Maar het was echt heel fijn dat we weer het veld op konden. Iedereen wilde weer, ik heb zelden zo'n hoge trainingsopkomst gehad."

Het was een van de eerste coronamaatregelen die versoepeld werd: sinds 29 april, vorige week woensdag, mogen jongeren weer sporten bij hun sportclub. Kinderen onder de 12 jaar hoeven daarbij geen onderlinge afstand te bewaren, jongeren van 12 tot 18 jaar wel. Trainers en leiders moeten afstand bewaren. Ouders zijn sowieso niet welkom op het sportpark: die mogen hun kinderen alleen afzetten en ophalen.

,,Het gaat boven verwachting goed", zegt Rob Buursen, verenigingsmanager bij de grote Haagse sportclub HBS Craeyenhout (voetbal, cricket en hockey). ,,De kinderen vinden het fantastisch dat ze weer mogen, de energie spatte ervan af, als koeien die weer voor het eerst de wei in mogen."

Er waren van tevoren wat zorgen over de ouders. Kunnen ze het laten om met hun kinderen mee te lopen, zeker bij de allerkleinsten? ,,Het gaat goed, sommige ouders blijven nu van buiten het complex door het hek kijken. Wel lekker rustig voor de trainers", lacht Buursen. Ook de oudere jeugd doet zijn best afstand te bewaren tot elkaar.

Enthousiasme

De hockeybond hoort 'vooral veel enthousiasme' vanuit de clubs. ,,Ze doen daarnaast echt hun best zich aan de regels te houden", zegt Arno den Hartogh, manager verenigingsdienstverlening bij de bond. ,,Sommige clubs laten nu ook niet-leden toe, of werken samen met een binnensportvereniging zodat die ook buiten kunnen sporten."

In het protocol dat sportkoepel NOC*NSF schreef voor alle sportbonden, stond ook dat als de regels niet worden nageleefd, een gemeente kan handhaven en een club weer kan sluiten. ,,Dat is, voor zover ik weet, de afgelopen week niet gebeurd", zegt André de Jeu, directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten, waarin clubs en gemeenten samenwerken. ,,Er is uiteraard wel eens op clubs tegen leden gezegd: jongens, een beetje uit elkaar." Voor veel clubs is het wel lastig uitdagende trainingen voor de 12-plussers te verzinnen. ,,Als die merken dat ze alleen maar rondjes gaan rennen voor hun conditie, is dat niet altijd even aantrekkelijk. Dus daar moet je wel iets voor verzinnen."

Volledig scherm Jeugdleden van hockeyclub MHC in Almelo pakken de draad weer op. © Lenneke Lingmont

Lastig

En dat kan ingewikkeld zijn. Manning van Rugby Club Groningen: ,,De oudere jeugdleden moeten afstand houden, dus het trainen van verdedigen is best lastig. Een speler verzuchte: ik heb zo'n zin om er gewoon effe doorheen te beuken!" En Buursen van HBS: ,,Het blijft een beetje trainen zonder doel. Een balletje koppen, dat is leuk tijdverdrijf. Maar er is geen wedstrijd om je op voor te bereiden. Duels en scoren, dat is toch waar het eigenlijk om draait."

Wat de versoepeling van de regels met het aantal coronabesmettingen in Nederland doet, is nog niet te zeggen. Het duurt zo'n twee weken voordat effecten van versoepelingen eventueel in de RIVM-cijfers terug te zien zijn.